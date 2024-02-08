Моновендорность:подход единого «окна»

Кейсы
Сберлизинг перешел с иностранного ИБП на отечественный аналог
Лизинговая компания искала вендора, способного в короткие сроки заменить источники бесперебойного питания, чтобы обеспечить энергетическую и информационную безопасность.
Пенсионный фонд России заменил серверные шкафы
В 2019 году ПФР объявил тендер на поставку инженерных решений для дата-центра своего центрального офиса в одном из крупных регионов России.
ИТ-школа цифровых инженеров от Сбербанка перешла на МикроЦОД и ИБП С3 Solutions
По заказу Сбербанка в Белгороде был реализован инженерный проект для ИТ-школы, где будут проходить обучение будущие специалисты в сфере информационных технологий.
Арктический ЦОД для «Ростелекома»: как выглядит инженерная инфраструктура
Мурманский ЦОД площадью 140 м кв и мощностью 0,25МВт требовалось оснастить современными инженерными системами пожаротушения, кондиционирования, бесперебойного питания, диспетчеризации и контроля доступа.