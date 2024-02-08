Моновендорность:подход единого «окна»

МЕНЮ
КОМПЛЕКСНЫХ
РЕШЕНИЙ
Системы изоляции коридоров
Серверные шкафы Major
ИБП
Кабельные системы
Электропитание
Управление микроклиматом
Система мониторинга
МикроЦОД
Анатомия ЦОД:
путеводитель по инженерным решениям
C3 Solutions — производитель, поставщик инженерного оборудования для создания и бесперебойного функционирования критической и ИТ-инфраструктуры.
Proway — широкопрофильный дистрибутор ИТ-оборудования для бизнеса.
Онлайн источники бесперебойного питания для ИТ-оборудования
Предназначены для поддержания бесперебойной работы ИТ-оборудования в ЦОД, серверных комнатах, вычислительных узлах и на рабочих местах в организации в момент отключения электричества.
Решение позволяет минимизировать риски простоя и защитить критически важные системы в любых условиях эксплуатации. Поможет повысить энергоэффективность инженерной инфраструктуры.
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Прецизионные кондиционеры воздуха с выносным воздухо-охлаждаемым конденсатором
Предназначены для точного поддержания заданных параметров микроклимата в технологических помещениях, серверных комнатах, ЦОДах.
Рассчитаны на беспрерывную работу в режиме 24×7x365.
Полезный срок эксплуатации — 10 лет.
  • Диапазон регулировок
    Соответствуют требованиям директивы ASHRAE по микроклимату в ЦОД.
  • Высокотехнологичные компоненты
    Плавная регулировка мощности и высокая энергоэффективность —экономия энергопотребления до 72% в холодное время года, за счет системы фреонового фрикулинга.
  • Индивидуальные решения
    Широкий набор опций и модификаций. Проектирование и производство систем кондиционирования воздуха под различные задачи бизнеса.
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Структурированные кабельные системы (СКС)
Представляет собой готовое высокоскоростное решение для предприятий и центров обработки данных, которым требуется гибкость, надёжность и простота установки сетевой инфраструктуры.

Идеально подходит для обеспечения передачи информации в телекоммуникационных сетях различных уровней, так как содержат в своем составе все необходимые компоненты.
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Системы изоляции коридоров
Изоляция «холодных» и «горячих» воздушных коридоров применяется в действующих и строящихся ЦОДах. Позволяет снизить эксплуатационные затраты и повысить эффективность систем охлаждения.
Решения для изоляции коридоров C3 Solutions подходят для объектов установки с различными условиями включает в себя:
  • Изоляцию коридоров с опорой на шкафы (для «холодных» и «горячих» коридоров).
  • Изоляцию коридоров с отводом воздуха над шкафами (для «горячих коридоров»).
  • Самонесущую изоляцию коридоров.
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Серверные шкафы Major
Решение для эффективной организации сетевой инфраструктуры предприятий и ЦОДов различного уровня сложности.

Линейка серверных шкафов Major разработана C3 Solutions в ответ на потребность рынка в размещении глубокого серверного оборудования.

Шкафы этой модели позволяют разместить сервер с глубиной более 1000мм совместно с блоками распределения питания, не испытывая сложностей в коммутации силовых шнуров по всей высоте стойки и не блокируя доступ к розеткам ИБП. Также реализована возможность монтажа БРП разъемами к задней двери без блокировки 19’’ пространства.
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МикроЦОД
EDGE-решение
«под ключ»
Применение пограничной ИТ-инфраструктуры для периферийных вычислений на базе компактных ЦОД.

Решение включает в себя инженерные системы, необходимые для обеспечения оптимальных условий эксплуатации ИТ-оборудования пользователя.
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Интеллектуальные блоки распределения питания (БРП)
Решение позволяет оптимизировать расходы на электропитание, за счет индивидуального мониторинга потребляемой мощности и управления на уровне каждой розетки в режиме реального времени.

Мониторинг параметров окружающей среды обеспечивается при подключении датчиков температуры, влажности, утечки воды, дымообнаружения и контроля двери шкафа.

100% российское производство, все ключевые компоненты изготовлены в России.
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Модульная система мониторинга параметров ЦОД SPX+
Эффективное решение для комплексного мониторинга основных систем центров обработки данных в режиме реального времени. Широкий спектр датчиков позволяет осуществлять контроль энергопотребления, состояния оборудования, систем безопасности и параметров окружающей среды.

Модульность системы позволяет легко конфигурировать и масштабировать решение под задачи заказчика.
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Комплекс решений для ЦОД
МикроЦОД
EDGE-решение
«под ключ»

Моновендорность:подход единого «окна»

Андрей Штонда
Андрей Штонда, C3 Solutions:
Моновендорный ЦОД: сегодня это возможно
В российских ЦОД-проектах 2022-2023 гг. значительно выросла доля оборудования российских брендов.
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laptops
Что происходит на рынке ЦОД: взгляд дистрибьютора и вендора инженерного оборудования
Важным фактором при поиске поставщиков систем ЦОД становится наличие качественной вендорской поддержки.
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Кейсы

Сберлизинг перешел с иностранного ИБП на отечественный аналог

Лизинговая компания искала вендора, способного в короткие сроки заменить источники бесперебойного питания, чтобы обеспечить энергетическую и информационную безопасность.
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Пенсионный фонд России заменил серверные шкафы

В 2019 году ПФР объявил тендер на поставку инженерных решений для дата-центра своего центрального офиса в одном из крупных регионов России.
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ИТ-школа цифровых инженеров от Сбербанка перешла на МикроЦОД и ИБП С3 Solutions

По заказу Сбербанка в Белгороде был реализован инженерный проект для ИТ-школы, где будут проходить обучение будущие специалисты в сфере информационных технологий.
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Арктический ЦОД для «Ростелекома»: как выглядит инженерная инфраструктура

Мурманский ЦОД площадью 140 м кв и мощностью 0,25МВт требовалось оснастить современными инженерными системами пожаротушения, кондиционирования, бесперебойного питания, диспетчеризации и контроля доступа.
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Вебинары

05 ноября, 11:00

Организация СКС в типичном ЦОД

05 ноября, 11:00
  • тренды индустрии
  • технические характеристики и дополнительные опции новой линейки оптических и медных решений
  • СКС-проекты «под ключ» и подбор решений под запросы заказчиков
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13 ноября, 10:00

Комфортный микроклимат в ЦОД: решения от C3 Solutions

13 ноября, 10:00
  • особенности и преимущества кондиционеров C3 Solutions
  • обзор сценариев применения моделей кондиционеров в зависимости от конструктивных особенностей
  • условия обновленной гарантийной и сервисной политики производителя
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Результаты отраслевого исследования "Сервис для ИБП"

  • Преимущества профессионального обслуживания ИБП и риски при его отсутствии
  • Анализ услуг на различных этапах «жизненного цикла» ЦОД
  • Проблемы текущего этапа сервисного обслуживания ИБП в России
  • И многое другое
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Новая линейка шкафов Major для современных серверов

  • модельный ряд серверных шкафов в портфеле C3 Solutions
  • технические параметры и конструктивные особенности
  • зоны применения и кастомизация
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ИБП как ключевой элемент
энергетической безопасности

ИБП
Как изменения в дата-центрах влияют на сегмент ИБП
Дата-центры — основа современной цифровой экономики, и тренды в этом сегменте оказывают влияние на разные направления в ИТ. Рассказываем, как ЦОДы влияют на развитие источников бесперебойного питания.
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Решения для размещения
серверного оборудования

Комбеев
Построить ЦОД в России: проблемы и возможности
Стремительное развитие отечественного ИТ-рынка стимулирует процесс поиска собственных решений для построения центров обработки данных в различных форматах. Какие это решения, рассказывает Антон Комбеев, менеджер по работе с ключевыми партнерами PROWAY
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Блоки распределения питания: почему их тоже импортозамещают?
Блоки распределения питания, незаменимые в дата-центрах, становятся все сложнее, получают интеллектуальные функции и могут работать под более высокими нагрузками.
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управление
микроклиматом в ЦОД

Александр Ежов
Александр Ежов, С3 Solutions
О состоянии рынка и технологических трендах в ИТ-кондиционировании
На рынке систем охлаждения для ЦОД появились десятки новых брендов. Большинство из них по функционалу соответствуют ведущим западным вендорам, однако уступают им в энергоэффективности и качестве сервиса.
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ЦОД
Залог стабильной ИТ-инфраструктуры: как обеспечить комфортный микроклимат в ЦОД
На устойчивость вычислительного комплекса влияет множество факторов - в том числе стабильные условия эксплуатации для штатного функционирования серверного оборудования: электропитание и микроклимат
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Передача данных в ЦОД:
скорость и качество

Евгений Марьин
Евгений Марьин, C3 Solutions:
Российский рынок структурированных кабельных систем полностью контролируют локальные вендоры
Структурированная кабельная система (СКС) — физическая основа ИТ-инфраструктуры любого предприятия. Как выглядит этот сегмент российского рынка в современных условиях, как на него повлияли санкции и каковы его перспективы? На эти и другие вопросы CNews отвечает Евгений Марьин, руководитель направления структурированных кабельных систем компании C3 Solutions.
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ЦОД
Что происходит на рынке мобильных ЦОД
Важная тенденция в области хранения данных - развитие мобильных ЦОДов, компактных, энергоэффективных и высокопроизводительных.
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Гайд по выбору МикроЦОД
Чек-лист с ключевыми техническими параметрами, которые помогут сделать правильный выбор модели МикроЦОД
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