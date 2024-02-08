Моновендорность:подход единого «окна»

Серверные шкафы Major

Решение для эффективной организации сетевой инфраструктуры предприятий и ЦОДов различного уровня сложности.



Линейка серверных шкафов Major разработана C3 Solutions в ответ на потребность рынка в размещении глубокого серверного оборудования.



Шкафы этой модели позволяют разместить сервер с глубиной более 1000мм совместно с блоками распределения питания, не испытывая сложностей в коммутации силовых шнуров по всей высоте стойки и не блокируя доступ к розеткам ИБП. Также реализована возможность монтажа БРП разъемами к задней двери без блокировки 19’’ пространства.